Bici bici yerken genç kızı yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, olay, 8 Temmuz akşamı Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Güney Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle, iki grup av tüfeğiyle birbirlerine ateş açmaya başladı. Ateş açtıkları sırada av tüfeğinden çıkan saçmalar, ailesiyle birlikte bici bici yemekte olan 17 yaşındaki Ayşenur G.’nin sırtına isabet etti.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay üzerine yaptığı çalışmada, av tüfeğini kullanan Burak Şahin, motosikleti kullanan Resul Öztaş ile birlikte bici bici tezgahının sahibi 1’i kadın 2’si çocuk toplam 13 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavisine devam edilen genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.