Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 10:22

Bilgiç: “Hedefimiz işlem hacmini 2023’te 25 milyar liraya çıkartmak”

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Hedefimiz 2017 yılında 9 milyar lira olan işlem hacmimizi 2023’te 25 milyar liraya çıkarabilmektir.

Bilgiç: “Hedefimiz işlem hacmini 2023’te 25 milyar liraya çıkartmak”

11 Temmuz 2018 10:22

Bu hedefimize ulaştığımızda sadece Adana ve bölgeye değil, Türkiye ekonomisine katkı koyacağı inancındayız” dedi.


Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Recep Çalışkan, yardımcısı İlker Medeni ile yönetim kurulu üyeleri Kurtuluş Şengül ve Bekir Aydemir, Adana Ticaret Borsası (ATB) yönetimini yeni binalarında ziyaret etti.


Adana Ticaret Borsası seçimleri sonrası yeni yönetimi ve yeni binalarını hayırlamak için ziyarete geldiklerini ifade eden ASKON Başkanı Recep Çalışkan,“ Yeni binalarınız gerçekten ATB vizyonuna uygun oldu. Gelecek nesillere bırakılacak güzel bir eser oldu. Teknolojiyle donanmış dev eserlere Adananın ihtiyacı var. Yeni dönemde yeni binanızda yeni yönetim ve yeni hükümet ile yapılacak çalışmalar Adana ve bölge ekonomisine yeni ivme kazandıracaktır” dedi.


ATB’nin Adana ve Türkiye için hayırlı işler yapacaklarını umut ettiğini belirten Çalışkan, “Etkin ve aktif olan bir sistem kurmuşsunuz. Bölgemizin ekonomik anlamda kalkınmasında etkisinin fazla olacağını düşünüyoruz. Oda borsa seçimlerinin ardından genel seçimler oldu. Aklın yenilenmesi olarak adlandırdığımız yeni bir sistem kuruldu. Mental yorgunluğun olmadığı bir yerde tecrübe önemlidir” diye konuştu.



“ASKON ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluyuz”


ATB’nin Türkiye’nin en büyük borsalarının ilk sıralarında yer aldığını, Adana için yapılacak faaliyetlerde ASKON ile her türlü iş birliği içerisinde olmaktan mutlu olacaklarını söyleyen Bilgiç, “Borsamızın vizyonuyla, bölgeye hizmetiyle böyle bir yere ihtiyacı vardı. Borsacılık farklı bir şey. Dışarıdaki sıkıntıları önlemek için ürün fiyatlarının borsada belirlenmesi lazım. Alıcı ve satıcının bir araya gelmesi lazım. Yeni borsa kompleksimiz sadece Adana’ya değil, tüm bölgeye hizmet verecek nitelikte yapıldı” diye konuştu.


ATB olarak hedeflerinin 2017 yılında 9 milyar lira olan işlem hacmini, 2023’te 25 milyar liraya çıkartmak olduğunu vurgulayan Bilgiç, “Bizler koltukların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Biz en güzel hizmetleri yaparız. Üyelerimiz, üreticilerimiz alın terlerinin karşılığını alınca biz bundan mutlu oluruz. Hedefimize ulaştığımızda sadece Adana ve bölgeye değil, Türkiye ekonomisine katkı koyacağı inancındayız” ifadelerini kullandı.


ASKON’un gerçekleştirdiği ziyarette ATB Meclis Başkanı Osman Bağış, ATB Başkan Yardımcısı Sabahattin Yumuşak, yönetim kurulu üyeleri Yasin Milli ve Şahin Güneşer ile Genel Sekreter Gökhan Öztürk de hazır bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç