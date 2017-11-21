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21 Kasım 2017 10:24

Bin 500 öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

Seyhan Belediyesi, bin 500 öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu açtı.

Bin 500 öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

21 Kasım 2017 10:24


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye bünyesinde 2017-2018 yılı eğitimlerine başlayan üniversiteye hazırlık kursu öğrencilerini ziyaret etti. Yaklaşık bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi’ndeki merkezde 5 bin öğrenciye de üniversiteye hazırlık eğitim seti ve soru bankası verildi.


Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ülkenin geleceği olan gençlerin çok çalışması gerektiğini söyledi. Başkan Karalar, “Burada bin 500 öğrencimiz var ama öğrenci sayımızı gelecek yıllarda 2 bin 600’e çıkartacağız. Biliyorsunuz ki seçtiğimiz kitaplarda partnerde ciddi işini iyi yapanlar. İstiyoruz ki üniversiteyi hazırlık kurslarını yapmak için yapmayalım, yaptığımız işi ciddi yapalım. Biz emekten yana, dar gelirliden yana insanlarız. Türkiye’nin geleceği nesillerin başarılı olmasını istiyoruz. Siz ülkenin geleceğini tayin edecek nesillersiniz. Hep sınavları değiştiriyorlar. Şu anda sınavlara 7 ay var. Bundan sonraki yaşamınıza kendiniz karar vereceksiniz. Yapacağınız çaba, sarf edeceğiniz emek geleceğinizi belirleyecek. Karar sizin, biz sizin yanınızdayız. Çok çalışın hocalarınızı iyi dinleyin. Bundan sonraki yaşamınızın güzel geçmesini siz sağlayın” ifadelerini kullandı.


Başkan Karalar, daha sonra öğrencilere soru bankası ve konu anlatım kitaplarından oluşan eğitim seti dağıttı




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