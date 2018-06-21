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21 Haziran 2018 09:15

Bin polis metruk binalarda torbacı avında

Adana’da torbacıların metruk binaları mesken tuttuğunu öğrenen polis, özel harekatında da desteğiyle bin metruk binaya şok baskın yaptı.

Bin polis metruk binalarda torbacı avında

21 Haziran 2018 09:15


Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve geldiği ilk günden bu güne "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik savaş açtı. "Gençlerimizi zehirletmeyeceğiz, zehir tacirlerine gençlerimizi yok ettirmeyeceğiz" ilkesinden hareket ettiğini her fırsatta söyleyen Yıldız bu kez de bir türlü belediyeler tarafından yıkılmayan metruk binaları uyuşturucu bağımlıları ve satıcılarının mesken haline getirdiğini tespit ederek buralara operasyon yapılması için talimat verdi.


Yıldız’ın talimatıyla harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında özel harekat ve çevik kuvvetin de olduğu bin polisle gündüz vakti harekete geçti. Polis kent genelinde yaklaşık bin metruk binaya şok baskınlar düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri metruk bina önlerinde güvenlik önlemi alırken narkotik polisleri de binaları didik didik aradı. Yapılan aramalarda metruk binada uyuşturucu kullanan şahıslara içmekten, satan şahıslara da uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılırken çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu içmekte kullanılan malzeme ele geçirildi.


Polisin metruk binalara yönelik baskınlarının devam edeceği öğrenildi.




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