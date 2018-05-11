Binlerce müziksever Çukurova Rock Festivali’ne akın etti

Geçtiğimiz yıl Adana’da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali ikinci senesinde de devam ediyor.

Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyon tarafından, Adana Galeria Avm Çim Alan’da 13 Mayıs’a kadar devam edecek festivalin ilk günü coşkulu bir açılışa ev sahipliği yaptı.

Genç neslin başarılı temsilcileri Yökş ile açılışını yapan konserler serisi hemen ardından zarafeti ve eşsiz sesiyle sahneyi devralan Jehan Barbur ile devam etti. Ardından Adamlar’ın yüksek enerjili performansıyla iyice ısınan seyirciler, Yeni Türkü ve Cem Adrian’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne sırası ünlü sanatçı Selda Bağcan & Boom Pam’e geldiğinde ise alanda büyük bir coşku vardı. Son olarak ilk günün kapanışını Türk Rock Müziği’nin başarılı temsilcisi Teoman yaptı. Festivale, binlerce müziksever akın etti.

Festival kapsamında bugün Athena, Manga, Ceza, Can Bonomo, Can Gox, Sena Şener, Kendimden Hallice, hayranlarıyla buluşacak.

12 Mayıs Cumartesi günü Hayko Cepkin, Zakkum, Pamela, Umut Kuzey, Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Gazapizm ve Ezgi Aktan sahneye çıkacak.

Festivalin son günü 13 Mayıs Pazar ise Mabel Matiz, Pilli Bebek, Moğollar, Pera Ezhel, Kurtalan Ekspres ve Kent, şarkılarını seslendirecek.