Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi tamamlandı

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Genç Memur-Sen İl Başkanı Erhan Karakılçık, "Ülkemizin geleceğinin emanet edildiği gençlerimizi kitapla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer’de kitap okuma halkalarının çoğaltılacağını ve hedeflerinin en az bin öğrenciye ulaşmak olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise projenin devam ettirilip daha geniş kitlelere ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, bu tür etkinlikler için her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından okullarında en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Genç Memur-Sen İl Başkanı Erhan Karakılçık ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Projenin yürütüldüğü okullardaki okul müdürleri ve öğretmenlere plaket ve teşekkür belgesi verildi.