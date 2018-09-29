“Bir Türk Masalı” filminin galası Optimum'da yapıldı

Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezindeki Avşar Sinemasında gerçekleşti.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 25'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali‘ne getirilen ve çekimleri yeni tamamlanan “Bir Türk Masalı” filminin yönetmen ve oyunculu gösterimine Optimum AVM ev sahipliği yaptı.

Filmin galasına, Yapımcı ve Yönetmen Toprak Sergen, Görsel Yönetmen Vedat Demir, filmin başrol oyuncuları Burak Sergen, Amine Gülşe, çocuk oyuncular Adnan Efe Yavuz ve Leyla Kırşan katıldı.

Toprak Sergen ve filmde rol alan oyuncular, çiçeklerle karşılandı. Çevrelerini saran hayranlarıyla bir süre sohbet eden sinema sanatçıları, hatıra fotoğrafı çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliği üstlenen Toprak Sergen, UNESCO dünya kültür mirası listesindeki Dalyan Deltasının eşsiz coğrafyasında yaşayan fakir ama mutlu bir ailenin üç çocuklarından en küçüğü olan Yiğit'in kahramanlığının konu edildiği “Bir Türk Masalı” gösterimi öncesi, 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali‘nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve AVM yöneticilerine teşekkür etti.

Küfür ve cinsellikten uzak olan, Türk kültürüne ait motiflerin yer aldığı filmin pek çok ülkede vizyona gireceğini belirten Toprak Sergen, “Filmimizin ilk gösterimi olan buradaki özel gösterim, aynı zamanda dünya prömiyeri. ‘Bir Türk Masalı', diğer ülkelerde de dublajı yapılarak vizyona girecek” dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncuları da filmde rol aldı

Filmin, beğeniyle izleneceğine inandıklarını ifade eden Sergen, şöyle konuştu:

“Bizim, dünyanın hayran olduğu masallarımız var. Bu toprakların çocukları olarak, bu topraklara ait bir masal filmi yapmak boynumuzun borcuydu. Aynı şekilde son masalını tam 50 yıl önce çeken Yeşilçam sinemamızın ustalarını filmimizde izlemek de öyle. ‘Bir Türk Masalı', en küçüğü 8, en büyüğü 88 yaşındaki oyuncu kadromuzla; 8`den 88`e herkes için güzel bir masal.”

Film, Türkçe ve İngilizce dublaj seçeneğiyle sunulacak

Sergen, filmi, dünya sinemasının beslendiği coğrafyamızdan dünyaya Türkçe ve İngilizce dublaj seçeneğiyle sunacaklarını da söyledi.

“Bir Türk Masalı”nın, evvel zaman içinde geçen olağanüstü güzel doğa ve mekanlarda yaşayan ‘Mutluluk' ülkesinin oryantal masalı olduğunu vurgulayan Toprak Sergen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocukluklarından itibaren birbirini arayan Yiğit'le Peri'nin aşk masalı bu ama, aynı zamanda Aydınlık ve Karanlık'ın var olduğu ve kahramanlarımızın kaderini değiştirdiği gerçeküstü ve modern bir masal bu. Dahası, her şeyi yanlış algılayan ‘Mutluluk' ülkesi padişahı ve büyünün esiri ağabeylerle ve onların yavuklularıyla eğlenceli, komik ve farklı da bir masal bu aynı zamanda. Devlet Opera ve Balesi dansçılarının yer aldığı, Türkiye'nin en kalabalık çocuk korosunun olduğu, milli dövüş sanatı sporcularımızın dövüştüğü ve çok bilindik bestelerimizin de yorumlandığı bir masal bu üstelik. Her şeyin masallardaki gibi olması dileğiyle.”

Sergen ve filmin oyuncuları, daha sonra salonu dolduran Adanalılarla birlikte filmi izledi.