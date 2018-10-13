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Bisiklet hırsızı yakalandı

Adana’da bir kişinin bisikletini çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Adana'da bir kişinin bisikletini çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kıbrıs Caddesi'ne alışveriş yapmak için markete gelen Mehmet Ali G. bisikletini dışarı bıraktı. Elma satın alarak dışarı çıkan, Mehmet Ali G. bisikletinin çalındığını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi.


Ekipler, bisikleti çalan kişinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Okan E. (28) olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak emniyete getirildi.


Sorgusunda çaldığı bisikleti 70 liraya sattığını söyleyen Okan E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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