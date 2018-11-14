Bisiklet tutkunları buluştu

Bir spor salonu ve AVM işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, bisikletseverler müzik eşliğinde pedal çevirirken hem eğlendiler hem de sporla sağlıklarına yatırım yapmanın keyfini yaşadılar.

Bisiklet Grup Dersi etkinliği, her yaş grubundan ziyaretçilerin katılımı ile gerçekleşti. Profesyonel eğitmenlerinin eşliğinde spor yapan ziyaretçiler, rahat ve keyifli bir atmosferde hoşça vakit geçirmenin tadını çıkardılar.

Katılımcılar, bisiklet pedallarını heyecanla çevirirken, ziyaretçiler de onları ilgiyle izlediler.