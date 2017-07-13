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13 Temmuz 2017 10:17

Bisikletli kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı

Adana’da 3 kadının cep telefonunu ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan zanlı tutuklandı.

Bisikletli kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı

13 Temmuz 2017 10:17

Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, olay, 10 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim A. (22), yolda yürürken bir kadının cep telefonunu bisikletiyle yanına yaklaşıp kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Daha sonra kadının olayı polise bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Halil İbrahim A.’yı yakaladı. İbrahim A. sorgusunda 11 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde de başka kadınların cep telefonlarını ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığını itiraf etti.


Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, önce Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Halil İbrahim A. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Halil İbrahim A.’nın yaptığı kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.




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