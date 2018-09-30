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Bisikletli kapkaççılar yakalandı

Adana’da bisikletle giderken bir vatandaşın cep telefonunu çalan 1’i çocuk 2 kişi yakalandı.

Adana'da bisikletle giderken bir vatandaşın cep telefonunu çalan 1'i çocuk 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle giden M.B. (15) ile Ahmet K. (20), Ali A.'nın (19) cep telefonunu kapkaç yaptı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden bisikletle kaçtı. Ali A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelilerden M.B.'nin kimliğini saptadı. Kısa sürede yakalanan M.B çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. M.B. yanındaki kişinin Ahmet K. olduğunu söyledi. Ahmet K.'nin adresine giden ekipler, şüpheliyi yakaladı.


İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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