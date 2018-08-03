Bitişik konakların restorasyonuna başlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda çalışma yürütülen Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB), merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde arkeolojik sit alanı sınırları içinde yer alan tescilli kültür varlıklarından 122 envanter nolu konak ile hemen yanındaki 123 envanter nolu konağın restorasyonu için harekete geçti. 19’uncu yüzyıl sonunda inşa edilen bitişik konakların aslına uygun şekilde restore edilmesi için kolları sıvayan KUDEB yetkilileri, yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ön parseldeki konağın el işi atölyesi, yanındaki konağın ise misafirhane olarak kent halkının ve turizmin hizmetine sunulacağını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, daha önce Ali Münif Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamında Yağ Camii, Ramazanoğlu Konağı, Ramazanoğlu Türbesi, Adana Bedesteni ve Arastası, Irmak Hamamı, Çarşı Hamamı, Yeni Han, Taş Mağaza, Seyhan Kaymakamlık Binası, Eski Çevik Kuvvet Binası ve Büyük Saat Kulesi’nin de içinde yer aldığı bölgede restorasyon gerçekleştirmiş, Şakirpaşa Konağı, Şeyh Cemil Nardalı Konağı ve Adana Sinema Müzesi’ni ayağa kaldırdı.

Ayrıca 3 bin 500 yıllık Tepebağ höyüğündeki kültürel mirası gün yüzüne çıkaran arkeolojik kazıları da destekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, Kayalıbağ Mahallesi’nde 9’u tescilli toplam 31 binanın aslına uygun şekilde restore edilmesi ve antik kalenin turizme kazandırılması için hazırlanan projeyi uygulamaya koydu.