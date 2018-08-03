Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:42

Bitişik konakların restorasyonuna başlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ulucami Mahallesi’nde yıkılmaya yüz tutan 3 katlı bitişik konakları aslına uygun restore edip, el işi atölyesi ve misafirhane olarak kent halkının ve turizmin hizmetine sunacak.

Bitişik konakların restorasyonuna başlandı

03 Ağustos 2018 11:42


Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda çalışma yürütülen Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB), merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde arkeolojik sit alanı sınırları içinde yer alan tescilli kültür varlıklarından 122 envanter nolu konak ile hemen yanındaki 123 envanter nolu konağın restorasyonu için harekete geçti. 19’uncu yüzyıl sonunda inşa edilen bitişik konakların aslına uygun şekilde restore edilmesi için kolları sıvayan KUDEB yetkilileri, yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ön parseldeki konağın el işi atölyesi, yanındaki konağın ise misafirhane olarak kent halkının ve turizmin hizmetine sunulacağını bildirdi.


Adana Büyükşehir Belediyesi, daha önce Ali Münif Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamında Yağ Camii, Ramazanoğlu Konağı, Ramazanoğlu Türbesi, Adana Bedesteni ve Arastası, Irmak Hamamı, Çarşı Hamamı, Yeni Han, Taş Mağaza, Seyhan Kaymakamlık Binası, Eski Çevik Kuvvet Binası ve Büyük Saat Kulesi’nin de içinde yer aldığı bölgede restorasyon gerçekleştirmiş, Şakirpaşa Konağı, Şeyh Cemil Nardalı Konağı ve Adana Sinema Müzesi’ni ayağa kaldırdı.


Ayrıca 3 bin 500 yıllık Tepebağ höyüğündeki kültürel mirası gün yüzüne çıkaran arkeolojik kazıları da destekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, Kayalıbağ Mahallesi’nde 9’u tescilli toplam 31 binanın aslına uygun şekilde restore edilmesi ve antik kalenin turizme kazandırılması için hazırlanan projeyi uygulamaya koydu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç