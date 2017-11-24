“Black Friday” çılgınlığı Adana Optimum’da başladı

Alışveriş merkezi, Black Friday (Kara Cuma) heyecanını yaşatıyor. Markaların yüksek oranda indirim yapması nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alışveriş tutkunlarınca sabırsızlıkla beklenen Black Friday Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde başladı.

Birçok ulusal ve uluslararası markanın 24 Kasım ile 26 Kasım tarihleri arasında teknolojiden giyime, kozmetikten oyuncağa kadar yüzde 50’ye varan oranlarda indirim yaparak büyük fırsat sunacağı alışveriş çılgınlığı 3 gün sürecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan alışveriş ve indirim günü olarak bilinen “Black Friday” için Optimum, üç gün boyunca yapacakları indirimleri, vitrinlerindeki afişlerin yanı sıra sosyal medya mecraları aracılılığıyla halka duyurdu.

İndirim çılgınlığı ile markalar yüzde 70’e varan indirimlerin yanı sıra, ikinci ürüne artı indirimler, ekstra kasa indirimleri ve hediye çekleri gibi birçok avantajla 3 gün boyunca alışverişi şenliğe dönüştürecek.

Teknoloji ürünlerinden spor giyime indirim yarışı

Alışverişseverlere, deri giyimde etiketin yarısı fırsatına ek olarak ikinci ürüne yüzde 30 indirim, kozmetik ürünlerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim fırsatı sunulacak. Moda tutkunlarının her sezonunu merakla beklediği dünya markaları, indirim çılgınlığını, seçili ürünlerde yüzde 70 indirimle birlikte, 3 gün boyunca vereceği hediye çekleri ve sonraki alışverişlerde 20 TL indirim fırsatı ile taçlandıracak.

Black Friday’de optik ve güneş gözlüklerinde yüzde 25 artı yüzde 25, çanta ve valizlerde yüzde 60’a varan, outdoor giyimde yüzde 15, ayakkabılarda yüzde 60 indirimler alışverişseverlerin yüzünü güldürecek. 3 gün boyunca bebek ve çocuk ürünlerinde yüzde 30 indirimin yanı sıra kasada ek 20 indirimler de anne ve babaları sevindirecek.

Sporseverlerin de unutulmadığı Black Friday’de spor ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimin fırsatı sunulacak, ayrıca teknoloji düşkünleri ise hayallerini kurdukları akıllı telefonlardan, televizyonlara kadar bir çok ürüne cazip fiyatlarla sahip olabilecekler.