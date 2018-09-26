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"BlacKkKlansman"ın Türkiye'deki ilk gösterimi yapıldı

Amerikan yapımı dram ve suç filmi BlacKkKlansman’ın Türkiye’deki ilk gösterimi yapıldı.

Amerikan yapımı dram ve suç filmi BlacKkKlansman'ın Türkiye'deki ilk gösterimi yapıldı.


Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında getirilen yabancı filmler arasında yer alan, gerçek bir hikayeden uyarlanan, Amerikan yapımı dram ve suç filmi BlacKkKlansman'ın Türkiye'deki ilk gösterimi, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezindeki Avşar Sinemasında gerçekleşti.


Festival süresince çok sayıda yerli filmlerin yanı sıra yabancı filmlerin de sinema tutkunlarının beğenisine sunulduğu filmin gösterimine, Mehmet Özgür ve Onur Saylak gibi ünlü oyuncular katıldı.


Özgür ve Saylak, Türkçe karşılığı “Karanlıkla Karşı Karşıya” olan BlacKkKlansman'ın gösterimi öncesi ve sonrasında, çevrelerini saran hayranlarıyla bir süre sohbet edip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Festivalin, film gösterimlerinin yanı sıra ödül törenleri, belgesel gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve senaryo buluşmaları gibi zengin bir programa sahip olduğunu belirten Özgür ve Saylak, “Bu tür festivaller sanata ve sanatçıya verilen değeri gösteriyor” dedi.


BlacKkKlansman, kenti ele geçirmeyi planlayan bir örgütü durdurmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda “Malcolm X”, “25. Saat” ve “İçerideki Adam” gibi filmlerle tanınan 2 Oscar adayı Spike Lee oturuyor.


Star Wars evreninin Kylo Ren'i Adam Driver ve “Ballers” dizisiyle tanınan John David Washington başrolü paylaştığı filmin kadrosunda Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pkkönen gibi isimler yer alıyor.

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