Bomba sanılan sırt çantasından su çıktı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Valiliği karşısında valilik metro alt geçidi yanında vatandaşlar, 155’i arayarak şüpheli bir çanta olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis olay yerini güvenlik kordonuna aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek çantanın yanına yaklaştı. Yaptığı incelemede bomba şüphesine rastlamayan polis, çantayı açtı. Çantadan su çıktı. Trafik ışıklarında su satanların yedek sularını buraya koyduğu anlaşıldı.