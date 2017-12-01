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01 Aralık 2017 01:23

Borçlarını ödeyemediği için canına kıydı

Adana’da borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren bir kişi işyerinde kendisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Borçlarını ödeyemediği için canına kıydı

01 Aralık 2017 01:23


Olay, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi Keresteciler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, yapı şirketi bulunan Fikret Kasa (52) bir süredir borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdi. Daha sonra Kasa, ofisinde bulunan av tüfeğiyle göğüsüne ateş etti. Silah sesini duyan çalışanları Kasa’ın odasına girerken cansız bedeniyle karşılaştılar. İş yeri çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasa’ın olay yerinde öldüğünü belirledi.


Kasa’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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