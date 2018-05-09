Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 09:25

Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış

Adana’da kiraladığı otomobil ile 3 televizyon ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan zanlının, "Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış

09 Mayıs 2018 09:25


Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kiraladığı otomobil ile geldiği kafeteryadan televizyon ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldı. Hırsız aynı gün başka bir iş yerine de girerek buradan da 5 bin lira değerinde 2 televizyonu çaldı. İş yeri sahipleri soyulduklarını anlayınca polise başvurdu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan Özcan A.’nın (27) emniyetteki sorgusunda, kiraladığı otomobil ile soygun yaptığını söyleyerek, "Uzun zamandır işsizdim, arkadaşlarımdan aldığım borcu ödemeyince tehdit edildim. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamak ve borçlarımı ödemek için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.


Özcan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç