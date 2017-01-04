“Bordo Bereliler Suriye” filmi geliyor

Özel Kuvvetlere bağlı bordo berelilerin terör örgütlerine yönelik Suriye’de yaptıkları operasyonu konu alan "Bordo Bereliler, Suriye" filminin çekimlerine Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Çukurköprü köyünde devam edildi.

Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem’in, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu ise Coşkun Gündoğdu’nun üstlendiği filmde Cenk Ertan, Tolga Güleç, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Sinan Albayrak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri, Kadir Turan ve Anıl Öksüm yer alıyor.

Film, 2015’in Eylül ayında Hakkari Dağlıca’da 16 askeri şehit eden PKK’lıları yakalamak için bölgeye getirilen ve ‘dön’ emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin yaptığı operasyonla birlikte başlıyor. Ekip, daha sonra Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple birlikte Suriye’de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki “Çöl İmamı” lakaplı Ebu Salim’i yok etmeye çalışıyor. Daha sonra bu terör örgütüne destek olan yapının FETÖ olduğu anlaşılıyor ve filmde bu kişilere karşı bir mücadeleye girişiliyor.

Filmin yönetmeni Erhan Baytimur, “Bordo Bereliler Suriye filmini çekiyoruz. Burada bir haftalık çekimimiz kaldı üç haftalık çekimi gerçekleştirdik. Filmin konusu Suriye’deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütünün çökertilmesi için bordo bereli bir timin Suriye’ye ye geçişi ve oradaki operasyonları. FETÖ bağlantısı olduğu için orada vatan hainliğine de uğruyorlar ve orada başlarına çok şeyler geliyor. Asıl bizim anlatmak istediğimiz bizim askerlerimizin yaşantıları, onların çektikleri zorlukları insanlara daha iyi anlatmak için” dedi.

Baytimur, “Tek taraftan görmemek gerekiyor bizler dışarıdan sadece bir izleyiciyiz bizler sadece haberlerden izliyoruz. Şu kadar şehit olmuş askerimiz, şuraya girmiş bunları görebiliyoruz. Biz askerlerimizin neler yaşadıklarını, nasıl tehlikeler içerisinde kaldıklarını, zor şartlarda bizim için bu ülke için neler yaşadıklarını, nasıl savaştıklarını, nasıl yaşadıklarını seyirciye anlatmak adına böyle bir film yaptık. Aslında bir 15 Temmuz yaşadık bu 15 Temmuzu da gerçekten iyi bir şekilde atlattık. Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde sadece sosyal medyadan kınamak değil de böyle bir proje ortaya çıkardık” diye konuştu.

Filmin oyuncularından Sedat Mert ise, “Mehmetçiğimiz, askerimiz bizim hepimizin, ülkemizin, milletimizin şan ve şöhreti için savaşıyorlar. Aldığımız nefesi onlara borçluyuz. Onlar bizim için savaşıyorlar. Zor bir şeyi yapıyoruz. Bordo bereliler askerimizin göz bebeği. Bordo bereliler Suriye’de göreve gidiyorlar ve maalesef orada içerideki bir hainin yüzünden bir bordo bereli esir düşüyor, işkence görüyor. Tabi daha sonra özel birlikler yani bordo bereliler telsizlerini kapatıp Fikret’i kurtarmak için operasyona başlıyorlar” dedi.

Filmin yapımcıları arasında bulunan oyuncu Ali Ertem ise, “Bizler şehit ailelerinin acılarını bir nebze de olsa unutturmaya çalışacağız. 5-6 aylık bir çalışmayla ekran karşısına çıkarmaya çalışacağız” diye konuştu.