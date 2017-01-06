“Bordo Bereliler Suriye” filminin çekimleri Kozan’da devam edecek

"Bordo Bereliler Suriye" film ekibi, Adana’nın Kozan ilçelerinde çekim yapılacak alanları belirlemek için kent merkezi ve köylerde incelemelerde bulundu.

İlçede yaptıkları incelemelerin ardından Belediye Başkanı Musa Öztürk’ü makamında ziyaret eden film ekibi, Başkan Öztürk’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. “Bordo Bereliler Suriye” filminin Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu sürece ayna tutacak yapımlardan biri olacağını dile getiren Başkan Öztürk, “Kozan tarihi ve doğal güzellikleri, ekonomik fırsatları ile reklam, dizi ve film ekiplerinin gözdesi oldu. Geçtiğimiz yıl ’Veda Mektubu’, ’Ankara Yazı’ ve ’Dağ 2’ filmlerinin çekimleri ilçemizde yapılmıştı. Kozan olarak 2017’nin ilk günlerinde ’Bordo Bereliler Suriye’ filmine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Film ekibini çekim yaptıkları Çukurköprü Mahallesi’nde de ziyaret eden Başkan Öztürk, yapımcı, yönetmen ve oyuncularla uzun süre sohbet etti. Ziyarete teknik direktör Samet Aybaba da katıldı.

Ali Ertem ve Erdoğan Yaprak’ın yapımcılığını üstlendiği film özel kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin, Suriye’deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne ve liderine yaptığı operasyonu konu alıyor.

Çekimleri aralık ayının sonunda Osmaniye’de başlayan filmin yönetmenliğini Erhan Baytimur üstleniyor.