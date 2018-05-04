Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu yargılanan sanık Emine Sayar (40) hazır bulundu. Boşandığı eşi Ayhan Akdemir (42) ise başka suçtan tutuklu bulunduğu için duruşmaya katılmadı.

1 çocuk annesi Emine Sayar, duruşmada eski eşiyle olay günü nafaka yüzünden tartıştıklarını belirterek, "Mutfaktan bıçak alıp geldi. Bıçak sallayıp beni itti, saçımı çekti. Kendimi korumak için bir şeylerle vurdum. Kavga sırasında ocaktaki sıcak su ve kızgın yağ ikimizin de üzerine döküldü. Ben de yaralandım, kavga sırasında satırla vurmuş olabilirim. Kendimi korumak istedim" dedi.

Mahkeme heyeti, son savunmasını yapan Emine Sayar’ı boşandığı eşini ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla indirdi.

Mahkemede savcı, Emine Sayar’ın "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Olayın geçmişi

Geçen 29 Kasım’da merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Emine Sayar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir ile sabah kahvaltı sırasında tartıştı. Tartışma sırasında Sayar, Akdemir’in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla da başına birkaç kez vurdu. Kendini korumaya çalışan Ayhan Akdemir de Emine Sayar’a vurmaya çalıştı. Başından 3 darbe alan Akdemir, kendisini tuvalete kilitleyip polisi ararken, Sayar evden kaçtı. Yaralanan Ayhan Akdemir ambulansla hastaneye kaldırdı. Akdemir’in şikayeti üzerine gözaltına alınan Emine Sayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.