Boşanmak isteyen eşini, kızının gözü önünde öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı’ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nilay Güngör (57) Aksaray Emniyet Müdürlüğünden 1 yıl önce emekli olan kocası polis memuru Hasan Güngör’den (56), şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi. Ancak Hasan Güngör eşinin bu kararına karşı çıktı. Bu nedenle çift sürekli tartışmaya kavga etmeye başladı. Bugün de öğle saatlerinde Nilay Güngör 3 çocuğundan Eda Güngör’ün evde olduğu bir zamanda eşine, "senden boşanmak istiyorum artık dayanamıyorum" dedi. Bu nedenle çift arasında yine tartışma çıktı. Hasan Güngör eşini boşanmaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak tartışma kavgaya dönüşü. Çiftin küçük kızları kavgayı önlemeye çalıştı. Ancak Hasan Güngör sinirlenerek beylik tabancasını çekip eşine doğrulttu. Eşi bunun üzerine kaçıp kurtulmak istedi Hasan Güngör de eşinin arkasından 4 el ateş ederek onu vurdu. Bu arada 16 yaşındaki kız çocuğu babası annesini vurunca şok geçirdi. Sesleri duyan komşuları polisi arayarak haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis bir süre kapıyı açtıramadı. Daha sonra Hasan Güngör kapıyı açtı ancak teslim olmak istemedi. Polis Güngör’ü ikna edip tabancasıyla birlikte onu etkisiz hale getirdi. Polis bir taraftan da olay yerine ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı koca 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü. Şok geçiren kız çocuğu ise ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Zanlı koca polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinayet dedektifleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kadının cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.