Ahmet Bozan, yapılması planlanan ASKF toplantısının erkenden yapılıp ASKF binasının kilitlenmesine tepki gösterdi.

ASKF’de dün saat 18:00’da yapılması kararlaştırılan ASKF Yönetim Kurulu toplantısı erken saatlerde yapılıp toplantının yapılması belirlenen saatte bina kapatıldı. ASKF Başkan Adayı Dr. Ahmet Bozan ise toplantı saatinin haber verilmeden erkene alınmasına tepki göstererek, şu açıklamalarda bulundu:

“Telefonumuza ASKF’den saat 13:11 itibariyle, yönetim kurulu toplantısı olduğunu belirten SMS geldi. Her zaman rutin hale gelen bu SMS’e istinaden toplantıya gittim. Saat 18:00’da ASKF binası önüne geldiğimde binanın kilitli olduğunu ve kimsenin olmadığını gördüm. Bunun üzerine mevcut başkan Sayın Ali Gülleri’yi 18:03 ve 18:04’te aradım, cevap vermedi. Sonra 18:05’te Genel Sekreter Sayın Zeki Aysan’ı aradığımda toplantının erken bitirildiğini, kararın erken alınıp 27 Eylülde seçim kararı aldıklarını ve hemen çıkıldığını beyan etti. Ben kendilerine bunun yanlış olduğunu, belirlenen saatte yapılması gerektiğini beyan ettim. Gelinen bu noktada ASKF seçimlerinin kulüplerimiz için çok önemli olduğunu ve böylesine önemli bir kararın hemen alınması, daha kötüsü yönetim kurulunun toplanıp karar almadan bu gün sabah itibariyle seçim tarihinin ve yerinin basına ve sosyal medyaya ulaştırılması yönetim kurulumuza hakarettir. Bu hareket başka bir ASKF mi var sorusunu gündeme getirmesine neden olur.”

Verilen kararın ASKF’nin var olan yönetim kurulu başkanına yakışmadığını belirten Bozan, “Yangından mal kaçırır gibi kararlar almak sayın başkana yakışmadı. Bu kararın iki aday arasında yönetimde neticelendirilmesi şarttır. İki adayın da seçime eşit şartlarda girmesi ve mevcut yasalara uyması kanuni bir zorunluluktur. Ama maalesef sayın başkan bu konuda doğruları uygulamamakta ve yanlış yolda ilerlemektedir. Sayın Gülleri’yi mutabakattan kaçmamaya ve kulüplerimize şeffaf olmaya davet ediyorum. Unutulmamalıdır ki ASKF’nin gerçek sahibi ASKF başkanı değil, amatör spor kulüpleridir ve öylede kalacaktır” diye konuştu.