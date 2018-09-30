Bu besinler meme kanserinden koruyor

Medline Adana Hastanesi'nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, araştırmacıların, beslenmenin kanser oluşumuna bilinen etkisinin yüzde 30'lar civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, “Bazı besinlerin meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu biliyoruz. Bunların düzenli olarak tüketilmesinde fayda var” dedi.

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, meme kanserinden korunmak için vücuttaki yağ oranını kontrol altında tutmanın, dengeli ve doğru beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların meme kanserinin tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Sehlikoğlu, "Öyle ki, çevremizdeki her 8 kadından biri meme kanseri riskiyle hayatını sürdürüyor. Meme kanserinin esas sorumlusu olarak 'östrojen' hormonu gösterilse de hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarının da bu konuda önemli bir yere sahip olduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.

Meme kanserinden korunmak için normal vücut ağırlığında olmanın önemine dikkat çeken Sehlikoğlu, mercimek, barbunya, kuru fasulye, nohut gibi kurubaklagiller posaları sayesinde kan şekerini dengelemede önemli bir yere sahip olduklarından tokluk süresini uzatarak kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirtti.

C vitamini antioksidan etkili

Vitaminlerin, hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıdığını söyleyen Sehlikoğlu, şöyle devam etti:

"Antioksidan özelliği bilinen C vitamininin yetersizliğinin kanser oluşumu ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle portakal, mandalina, kivi gibi meyvelerin yanı sıra maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarda mutlaka bulunması gerekiyor. Ayrıca domates de çiğ olarak tüketildiğinde 'likopen' içeriği ile kanserden korunmada etkili bir besin olarak dikkat çekiyor."

Zeytinyağının bol miktarda E vitamini içerdiğini, bu sayede hem kanser oluşumunu engellediğini hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini belirten Sehlikoğlu, bundan dolayı yemek hazırlarken yağ tercihinin, kilo kontrolü açısından aşırıya kaçmamak koşuluyla zeytinyağı yönünden yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Çiğ sarımsağın sırrı

Araştırmaların sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi olduğunu gösterdiğine işaret eden kaydeden Sehlikoğlu, bu olumlu etkinin ise sarımsakta bulunan “allisin” isimli bileşende gizli olduğunu, sarımsağın bu özelliğinden yüksek oranda faydalanmanın sırrının ise ezilip, çiğ olarak yenilmesi olarak gösterildiğini söyledi.

Yağlı balıkları tercih edin

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, şunları kaydetti:

"Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer gibi balıklar sahip oldukları yüksek orandaki yağ asitleri (Omega-3) sayesinde meme kanserine karşı koruyucu etkiye sahip besinler arasında geliyor. Bu nedenle balığa sofralarımızda ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemlerini kullanarak haftada 2-3 kez yer vermek gerekiyor. Soya ve soya ürünlerinin çokça tüketildiği Asya kıtası ülkelerinde meme kanseri vakaları daha az görülüyor. Ancak araştırmalar soya ürünlerinin meme kanseri riskini azalttığını gösterse de özellikle soya sosunu ve yağını kilo kontrolü açısından ölçülü tüketmekte fayda var."