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24 Aralık 2017 15:37

Bu da Hint keneviri serası

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında, teras katında sera içinde 350 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Bu da Hint keneviri serası

24 Aralık 2017 15:37


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Araştırma ekipleri, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis teras katında sera olduğunu gördü. Polis sera içine girdiğinde sebze yerine Hint keneviri yetiştirildiğini görünce şok oldu.


Sera içindeki 350 Hint kenevirini tek tek söken polis, ev sahibi ile yaptığı görüşmede Hint kenevirlerini oğulları Salih İ.’nin ektiğini belirledi. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.




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