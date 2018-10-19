Bu hastalık kadınları utandırıyor

Cem Şah, sürekli ıslaklığa ve ped kullanmaya bağlı olarak vajinada enfeksiyonlara sebep olan idrar kaçırmanın birçok nedene bağlı olabileceğini belirterek, “Bu sorun kadınları daha çok etkiliyor. Literatüre baktığımızda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla olduğu görülüyor” dedi.

Dr. Cem Şah, hayati tehlike oluşturan bir sorun olmamakla birlikte kadınlarda büyük psikolojik ve sosyolojik etkiler gösteren bir rahatsızlık olan idrar kaçırmanın çoğu zaman sır gibi saklanıldığını, doktora dahi anlatılmaya utanıldığını söyledi. İdrar kaçırmanın aslında toplumda sık görülen bir durum olduğunu, daha çok kadınları etkilediğini belirten Dr. Şah, “Kadınlarda 30 yaşın üzerinde görülmeye başlayan bu sorun 60 yaşından sonra kadınların yüzde 40'tan fazlasını etkiliyor. Utanma ve toplumda sık görülmesi sebebiyle neredeyse normal yaşamın bir parçası olarak algılandığından doktora başvurma sayısı ise yetersiz oluyor. Cinsel ve psikolojik problemler, özgüven sorunları, huzursuzluk ve depresyon gibi sorunlar bu hastalıktan muzdarip kadınlarda daha fazla görülüyor” diye konuştu.

İdrar kaçırma sorununa neden olan sebeplere değinen Dr. Şah, “İleri yaş, obezite, sigara içimi, astım ve kronik bronşit, mesanede veya vajinada oluşabilecek enfeksiyonlar, bazı ilaçlar, menopoz, mesane taşları veya tümörleri, rahimin alınması, zorlu gerçekleşen doğumlar, hormonal değişimler, bazı nörolojik hastalıklar, mesane çıkım darlıkları idrar kaçırmanın nedenleri olabilir” dedi.

İdrar kaçırma sorununun üç tipe ayrıldığını belirten Dr. Şah, sıkışma tipi idrar kaçırmanın (Urge inkontinans) görülme sıklığının yüzde 25 ila 30 oranında olduğunu kaydetti. Dr. Şah, “Çok sıkışmış gibi acil idrar yapma isteği ile birlikte veya bu hissin hemen sonrasında görülen idrar kaçırmadır. Bu sorunla doktora başvuran hastaların büyük çoğunluğunda esas neden bilinememektedir. Mesane, gelen idrarla dolarken ani ve kontrolsüz kasılmalar meydana gelir. Bu kontrolsüz kasılmalar sonucu acil idrar yapma zorunluluğu ve yetiştiremeyip idrar kaçırma ortaya çıkar. Stres tibi idrar kaçırma ise (Stres üriner inkontinans) hapşırma, ıkınma, zıplama, öksürme gibi karın içi basıncının arttığı durumların meydana getirdiği idrar kaçırma tipidir. Kadınların yaklaşık yüzde 30 ila 35'inde görülür. Mesane boynu ve idrar deliğinin (üretra) anatomik destek yapılarının zayıflaması sonucunda oluşur. Bu şikayet nedeniyle bir uzmana başvuran kadınlarda aynı zamanda rahim ve idrar kesesinin taban kısmının da aşağıya yani vajene doğru kısmen veya ileri derecede sarkma durumu olabilir. Karma tipi idrar kaçırma (Miks inkontinans) en sık görülen kaçırma tipidir. Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın bir arada olması durumudur. Kadınlar arasındaki görülme oranı yaklaşık yüzde 40'dır.”

Tedavi seçenekleri

Dr. Şah, idrar kaçırma sorununda tedavi seçeneklerinin “cerrahi dışı yöntemler” ve “cerrahi yöntem” olarak ikiye ayrıldığını belirterek, “Cerrahi yöntem pratiktir ve başarı şansı yüksektir. Yapılan bilimsel çalışmalarda idrar kaçırmanın asıl sebebi pelvis tabanındaki kas desteğinin yetersizliği olduğu anlaşıldı. Özellikle stres tipi idrar kaçırmada son yıllarda popüler olan askı ameliyatları günü birlik olacak şekilde ve genel anesteziye gerek kalmadan bölgesel anestezi yöntemiyle yapılabiliyor. Hastanede yatmayı gerektirmeyen bu yöntem neredeyse yüzde 90'lara varan oranda başarılı oluyor. Medikal tedaviye dirençli sıkışma tipi idrar kaçırmada ise mesaneye botoks enjeksiyonu da bir cerrahi seçenek olarak tercih edilebiliyor” dedi.

Dr. Şah, idrar kaçırma sorununun cerrahi dışı tedavilerini ise şu şekilde sıraladı:

“İstem dışı mesane kasılmalarını engelleyen antikolinerjik ilaçlar kullanılır. Beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de tedaviye yardımcı olmaktadır. Günlük sıvı alımının en az bin 500 mililitre civarında olması önerilir. Alkol, asitli sıvı ve yiyeceklerin alımının, kafeinli sıvılarının tüketim azaltılırsa hastaık şiddetini azaltır. Pelvik taban kas egzersizleri ve mesanenin eğitimi de şikayetlerin azalmasına fayda sağlamaktadır. Vajina ve makat etrafını saran kasların beraber kasılarak idrar ve gaz çıkışını durduracakmış gibi davranılması hedeflenir. Bu egzersizlerin süresi ve sayısı gün geçtikçe arttırılır. Haftalık artan süreler ile sadece belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği ve hasta uyumuna göre 6-8 hafta süren bir programdır. İdeal kiloyu korumak ve sigarayı bırakmak ise tüm idrar kaçırma tiplerinde etkisi olan bir yöntemdir.”