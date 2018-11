"Bu İşin Arkasında Kadın Var" fotoğraf sergisi açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi'nin işbirliğinde 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddetli Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ekonomik şiddete ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan “Bu İşin Arkasında Bir Kadın Var” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin projesi olan “Bu İşin Arkasında Bir Kadın Var” adlı fotoğraf sergi için kadın fotoğraf sanatçıları Diba Aşanboğa, Gamze Bozkaya, Rabia Karaca, Selma Eser ve Tuba Akbayır emek verdi. 5 kadın fotoğraf sanatçısı, madencilik, taksicilik, tamirci, şoförlük gibi meslekleri yapan hemcinslerini görev başında fotoğrafladı. Seçilen 30 eser Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cennet Ünal ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddetli Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenin serginin çok anlamlı olduğunu belirtti. Ramazan Akyürek, “Kadınlarımız hayatın her alanında var. Sadece bir işin değil, her için arkasında kadınlarımız var. Kadınlar erkeklerin yapabileceği her işi yapar. Daha da titiz yapar. Hem anne, hem eş, hem kardeş olan kadınlarımızın hayatın en önemli gerçeği olduğunu ifade etmek isterim. Bu sergiye emek veren fotoğraf sanatçılarımıza ve Adana Kent Konseyi Kadın Meclisimizi tebrik ediyor, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cennet Ünal ise kadına ekonomik şiddetin hangi boyutta olduğunu vurgulamak amacıyla böyle bir fotoğraf sergisi hazırladıklarını vurguladı. Cennet Ünal, “Kadına yönelik, fiziksel, psikolojik, ekonomik, her türlü şiddete önümüzdeki yıllarda bir daha değinilmeyeceğini umarak bu sergiyi açıyoruz” dedi.

Bu İşin Arkasında Bir Kadın Var adlı sergi, 21 Kasım akşamına kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesi'nde izlenimde kalacak. Daha sonra 29 Kasım'da Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde Adana Devlet Tiyatrosu'nun saat 19.00'da sahneleyeceği Kadın Sığınağı adlı oyundan önce sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eserler, 30 Kasım'da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki 2. Kadın Çalışmaları Kongresi'nde de sergilenecek.