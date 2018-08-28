Bu mahalle toz soluyor

Vatandaşlar, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 sene önce kurulan hazır beton fabrikasından çıkan tozlar, vatandaşların sağlığını etkilediği gibi çevrede yetişen çiçekleri ve meyve ağaçlarını da kuruttu. Daha önce vatandaşlar tarafından Adana Valiliği’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne defalarca kez şikayet edilen fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

24 saat esaslı çalışan fabrikadan yükselen tozun çatıları, güneş enerjisi panellerini ve ağaçları adeta beyaza boyadığı görüldü. Mahalleliler, astım ve tansiyon hastalarının da çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştığını ifade ederek bir an önce fabrikayla ilgili önlem alınması gerektiğini söyledi. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı.

Hadi Köprübaşı isimli vatandaş, fabrikanın yaydığı toz ve gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, “Çocuğumun safra kesesinde taş oldu. Hastanede ameliyat olduktan sonra bu taşın tozdan dolayı olduğunu söylediler. Gelinim, toz yüzünden defalarca kez rahatsızlandı, kaç kere hastaneye kaldırdım” diye konuştu.

Yetkili mercilere dilekçe verdiklerini, 3 kez de imza kampanyası düzenlediklerini ifade eden Köprübaşı, arazinin sanayi bölgesi olduğu için netice alamadıklarını söyledi.

Mahallede yaşayan Sevim Taş ise fabrikanın kaldırılmasını istediğini vurgulayarak, “Buranın tozundan, kamyonunun sesinden şikayetçiyiz. Bu tozlar evlerimizi berbat ediyor. Penceremizi açamıyoruz, balkonda oturamıyoruz. Çamaşır yıkıyoruz, içeri sermek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Huzurlu ve rahat yaşamak, bahçesiyle ilgilenmek için mahalleye müstakil ev yaptığını dile getiren emekli astsubay İbrahim Yılmaz, “Bu fabrika yapıldıktan sonra huzurumuz kalmadı. Tozdan ve pislikten gözümüzü açamıyoruz. Bahçemde hiçbir şey yetiştiremez hale geldim. Biber, patlıcan, domates yetiştiriyordum, güllerim vardı. Fakat şimdi ağaçların üzeri hep toz, meyve dahi vermiyor” dedi.

Daha önce gerçekleştirdikleri imza kampanyalarının ve yazdıkları dilekçelerin yararı olmadığını belirten mahalleliler, hazır beton fabrikasının derhal kaldırmasını talep etiklerini belirtti.

Hazır beton fabrikası sahibi Abdullah Akdağ ise daha önceki şikayetlerden sonra yetkililerin gelip inceleme yaptığını, fakat herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını söyledi.