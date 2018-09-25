"Bücür", Cem Yılmaz'ın izinde

Uluslararası Adana Film Festivali'ndeki galada hayranlarıyla buluşan 15 yaşındaki oyuncu Berat Efe Parlar, sinema serüvenini hem oyuncu hem de yönetmen olarak sürdürmek istediğini söyledi.

Filmin Yönetmeni Umut Kırca ve oyuncular Berat Efe Parlar, Taner Barlas, Hamdi Kahraman ve Ali Rıza Tanyeli, Adanalı sevenleriyle bir araya geldi.

Bücür'ün başrol oyuncusu Berat Efe Parlar, 4 yaşından beri oyunculuk yaptığını belirtip, kariyerinde Cem Yılmaz'ı örnek aldığını söyledi.

Türk Sineması'nda çok köklü ve önemli bir yere sahip olan Adana Film Festivali'nin konuğu olmaktan kıvanç duyduğunu kaydeden Berat Efe Parlar, “Sinemadaki idolüm Cem Yılmaz. Onun gibi milyonların sevgilisi bir sanatçı olmak istiyorum. Hem yönetmen, hem de oyuncu olarak filmler çekmeyi hedefliyorum” dedi.

Yönetmen Umut Kırca ise gençlerin ön planla olduğu bir eser ortaya çıkarmayı hedeflediklerini, 21 Eylül'de vizyona giren Bücür'ün seyirciden çok pozitif tepkiler aldığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Umut Kırca, “Bücür, yetimhanede çocukluğunu yaşayan bir gencin ailesini bulma yolculuğunu anlatıyor. Bücür'ün ailesini ararken başına gelen heyecan dolu olayları anlatıyor. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Galalarda seyircilerin pozitif tepkileri de bunu ispatlıyor. Umarım, Bücür'ün yeni maceralarını da çekeriz” diye konuştu.