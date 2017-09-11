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11 Eylül 2017 22:33

Bulak: "Oyunu iyi domine ettik"

TFF 1.

Bulak:

11 Eylül 2017 22:33

Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Teknik Direktörü Giray Bulak, ligin dördüncü haftasında evlerinde 3-1 kazandıkları Gaziantepspor maçı sonrası, “Biz oyunu iyi domine ettik. Penaltı kaçırmamıza rağmen çok şık goller bulduk. İlerleyerek devam edeceğiz” diye konuştu.


Bulak, Lig’in dördüncü haftasında evlerinde karşılaştıkları ve 3-1 kazandıkları Gaziantepspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Maçın zor olduğunu fakat oyunu iyi kontrol altına aldıklarını belirten Giray Bulak, daha sonra şunları kaydetti:


“Zor olacağını oyunun başında da söylemiştik. Genç çocuklar çok mücadele ediyorlar. En azından var olma duygusuyla mücadele ediyorlar. Bizim burada Adana Demirspor duygusal ortamımız var. Gençler kendilerini ortaya koydu. Biz oyunu iyi domine ettik. Penaltı kaçırmamıza rağmen çok şık goller bulduk. Üçüncü gol tam zamanında geldi. Bu akşam Gaziantepspor gibi koşan bir ekip oynayabilirdi. 15 günlük aradan sonra oyuncuları toplamak zor. 2-3 ayda 25 tane yeni oyuncunun bir araya gelmesi zor. Takımın yaş ortalama 23. Daha üzerine katarak ilerleyeceğiz. Haftanın son maçı olması nedeniyle oyuncular biraz stres altındaydı ama taraftarımıza teşekkür ediyoruz.”




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