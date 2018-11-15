Adana'da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Son günlerde Adana'da gökyüzünü bir yorgan gibi kaplayan parçalı bulutlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Adeta gökyüzünde bir tablo gibi duran bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki bu görsel şöleni vatandaşlar dakikalarca izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bulutlar arasından çıkan güneş de görselliğe ayrı bir güzellik kattı.