İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Adana’da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Adana'da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Son günlerde Adana'da gökyüzünü bir yorgan gibi kaplayan parçalı bulutlar fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Adeta gökyüzünde bir tablo gibi duran bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki bu görsel şöleni vatandaşlar dakikalarca izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bulutlar arasından çıkan güneş de görselliğe ayrı bir güzellik kattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.