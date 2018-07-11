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11 Temmuz 2018 16:17

Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı, polise satırla direndi

Adana’da psikolojik bunalıma giren ve eline aldığı satırla kendisine zarar veren Serkan K.

Bunalıma giren şahıs dehşet saçtı, polise satırla direndi

11 Temmuz 2018 16:17

, polisin uzun süren uğraşları sonucu etkisiz hale getirildi.


Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik bunalım geçiren ve alkollü olduğu belirtilen Serkan K., eline aldığı satırla çevreye zarar vermeye başladı. Yalnız yaşadığı evin güneş enerjisi camlarını satırla kırıp, kapıları kilitleyerek kimseyi yanına yaklaştırmayan Serkan K., kendisini ikna etmeye çalışan polislere de taş, cam ve sopa ile karşılık verdi. İkna çabaları yetersiz kalınca polisler biber gazı kullandı.


Polisler, evin kapısını kırarak içeri girmeye çalışınca Serkan K., iki evin arasındaki istinat duvarının arasına gizlenerek direnmeye devam etti. Uyarılara ve biber gazına rağmen ikna edilemeyen Serkan K.’yi polisler duvarı balyozla kırarak saklandığı yerde yakaladı.


Serkan K., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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