Burcu Biricik Adanalı sevenleriyle buluşacak

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren "Her Şey Seninle Güzel" filminin başrol oyuncularından Burcu Biricik Adanalı sevenleri ile buluşacak.

Sevilen oyuncular Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, "Her Şey Seninle Güzel" filminin Adana özel gösterimine ev sahipliği yapacak.

Hayatının aşkını kaybetmek istemeyen genç bir kadının hikayesini anlatan romantik komedi filminde Deniz karakterini canlandıran Burcu Biricik filmin Adana özel gösteriminde sevenleri ile bir araya gelecek.

24 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Optimum'da Adanalı hayranları ile buluşacak olan Burcu Biricik, saat 16.15'te başlayacak olan özel gösterim seansını Adanalı sinemaseverler ile izleyecek.