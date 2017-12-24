Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Ahmet Peker, Haydar Yavuz, Yunus Emre Dede ve Taha Akgül birincilik elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 417 güreşçi katıldı. Şampiyonanın son gününde ASKİ Spor Kulübü’nden 57 kiloda Ahmet Peker, 70 kiloda Haydar Yavuz, 97 kiloda Yunus Emre Dede ve 125 kiloda Taha Akgül birinciliği elde etti.

Takımlar sıralamasında ise Ankara ASKİ birinci, Ankara Tedaş ikinci, İstanbul Sancaktepe ise üçüncü oldu.

Türkiye’nin gururu Taha Akgül yaptığı bütün maçları puan vermeden kazanarak şampiyon oldu. Down sendromlu 7 yaşındaki Fahrettin Emirhan, şampiyon güreşçi Taha Akgül ile gösteri maçına çıktı. Güreşi çok seven Fahrettin, artık Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü’nde antrenmanlara çıkacak.

Yüreğir Belediyesi kültürevleri resim kursunda eğitim gören görme engelli Doğan Yılmaz da Taha Akgül’e karakalem portresini hediye etti.

Bu önemli şampiyonayı Adana’da yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Adana’ya gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp uğurladık. Güreşe çok büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a, yönetim kurulu üyelerine, şampiyonaya renk katan eski şampiyonlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyonada dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

Şampiyonada kilolarında birinci olan güreşçiler şöyle:

57 kiloda Ahmet Peker, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Muhammet Akdeniz, 79 kiloda M.Nuri Kotanoğlu, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Serdar Böke, 97 kiloda Yunus Emre Dede ve 125 kiloda Taha Akgül.