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16 Ağustos 2018 11:33

Büyükelçi Ekarohit’ten Vali Demirtaş’a ziyaret

Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit beraberindeki heyetle birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Ekarohit’ten Vali Demirtaş’a ziyaret

16 Ağustos 2018 11:33


Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Adana’ya gelen Tayland Büyük Elçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, beraberindeki heyetle birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Büyükelçi Ekarohit ve beraberindeki heyet, ziyaretleri sırasında iki ülke arasındaki sosyal, kütürel ve ekonomik alandaki işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı Büyükelçi Ekarohit’e teşekkür eden Vali Demirtaş, Tayland ile dostluk ve diyaloğun geliştirilmesinden büyük memnuniyet doyacağını ifade ederek, bu konudaki çalışmaların daima destekçisi olacaklarını söyledi.


Ziyaret, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.




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