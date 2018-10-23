Büyükşehir Belediyesi 454 damızlık koç dağıttı

Adana Büyükşehir Belediyesi Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'de 454 adet damızlık koç dağıttı.

Tufanbeyli'de 45 üreticiye 238 adet akkaraman cinsi damızlık koç, Feke'de 42 üreticiye 97 adet akkaraman damızlık koç, Saimbeyli'de 119 adet akkaraman cinsi damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Saimbeyli'deki damızlık koç dağıtımını bizzat gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, burada yaptığı konuşmada, üretimi ibadet sayan bir anlayışa sahip olduğunu, üreten toplumların varlığını sürdürebileceğini belirterek kırsalda yerinde kalkınma hamlelerinin yaşayan köylerin çoğalması için önemli olduğunu söyledi.