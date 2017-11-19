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19 Kasım 2017 09:26

Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezlerinin 14’üncü şubesi İncirlik’e

Adana Büyükşehir Belediyesi 14’ncü gençlik eğitim merkezi şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezlerinin 14’üncü şubesi İncirlik’e

19 Kasım 2017 09:26


12 ilçede ücretsiz kurs veren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezlerinin 14’üncü şubesi İncirlik’te açıldı. İncirlik Gençlik Merkezi’nin açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Sözlü, yaptığı açılış konuşmasında, "Gençlik eğitim merkezlerinin nihai amacı aydınlık Türkiye’nin inşasına katkı sunmak ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan Türk Gençliği’ne eğitimde fırsat eşitliği sağlamak" dedi.


Gençlik eğitim merkezlerinden mezun olan öğrencilerin diledikleri lise ve üniversitelere yerleştiklerini vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, "Eğitimde Fırsat Eşitliği adına hizmetinize sunduğumuz gurur kaynağımız olan eğitim merkezlerimiz geçen yıl 700’den fazla öğrencimizi istedikleri bölümlere yerleştirdi. Bu rakam 2017-2018 öğretim yılında yeni şubelerimiz de eklendiğinde 2.000’leri bulacak" diye konuştu. Başkan Hüseyin Sözlü’nün konuşmasının ardından protokolün katılımı ile açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında gençlik merkezi binası gezildi ve yetkililerden bilgi alındı.


Açılış töreninin hemen akabinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, beraberindekiler ile birlikte civardaki esnafı ziyaret etti, onların sıkıntı ve taleplerini dinledi.




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