Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen ve Fındıklı Yaylası’nda vatandaşla buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ‘’İnsanın olduğu yere hizmet götürmek, insana değer vermek, insana hürmet etmek, refah seviyesini arttırmak, nerede bir insanımız varsa oraya su ve yol sağlamak; bizim hizmet anlayışımızdır’’ dedi.

‘’20 bin metre boru değişecek’’

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Pozantı ilçesinin Fındıklı yaylasında bulunan, 1982 yılında yapılan ve sürekli arıza veren içme suyu şebeke hatlarını yenileme çalışmasına başladı.

Fındıklı İçme Suyu İsale Hattı Proje Törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün yanı sıra Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, Aski İçme Suyu Daire Başkanı Ragıp Bekaroğlu, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. ASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Ragıp Bekaroğlu’nun projeyi anlattığı konuşmanın ardından ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna ASKİ’nin kendi imkanlarıyla 150 ve 160’lık olmak üzere yaklaşık 8 bin metre uzunluğunda yeni nesil Duktil boru döşerken; şebeke değişimiyle birlikte toplam 20 bin metre boru değişimi yapılacağını, ayrıca şebekeye ilave olarak 2 adet Depo ile 2 adet 25 tonluk maslak yapılacağını söyledi.

‘’Vicdani ve ahlaki ölçülerden şaşmamalı’’

Törende konuşan Başkan Sözlü, 5 yıl süre boyunca Fındıklı’daki su ücretlendirmesini, buranın köy statüsünde bulunduğu dönemle aynı şekilde yaptıklarını, vatandaşların içme sularını bahçesine akıttığı zaman; bir tarafta mutfak ve banyoda su olmadığı halde diğer tarafta bu sularla bahçe sulandığında, problemler ortaya çıktığını ifade ederken ’’Parasıyla değil mi?’’ diyen vatandaşlar belki yasal manada bunu ifade edebilirler ama gerçekten vicdani ve ahlaki manada bunun izahı yoktur’’ dedi.

‘’Yatırımlarımızı para olarak tahsil eden bir anlayışta değiliz’’

Pozantı’daki aylık tahsilat miktarının 134 bin TL olduğu halde ilçede Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımların tutarının her yıl 3 ile 5 milyon TL arası değişmekte olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, ‘’Biz, yaptığımız yatırım karşılığını para olarak tahsil eden bir anlayışın temsilcisi değiliz. İnsanın olduğu yere hizmet götürmek, insana değer vermek, insana hürmet etmek, refah seviyesini arttırmak, nerede bir insanımız varsa oraya su ve yol sağlamak; bizim hizmet anlayışımızdır. Üç yıllık görev süremiz boyunca tüm Cumhuriyet döneminin bize kalan yükünü telafi etmeye çalışıyoruz ama yerel yönetimlerin halka yakın olmasını istismar etmemek lazım. Devletin malı deniz değildir; kamu kaynakları kısıtlıdır. Vatandaşlarımızın da bunların bilinci içerisinde hareket etmesi gerekiyor. İmkanlarımızı doğru, verimli ve adaletli kullanıyoruz’’ dedi.

‘’Fındıklı su problemi yaşamayacak’’

Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır yapılamayanları ve ulaşılamayanları yetiştirmeye çalıştığını aktararak, ‘’Hizmetlerimizi gelecek seçim dolayısıyla gerçekleştirmiyoruz. Sizler bize itimat ettiniz; sizin güveninizi boşa çıkarmamak için hizmet ediyoruz. İnsanımız için, memleketimiz için, bu güzel coğrafyayı kıymetlendirmek için çalışıyoruz. İnşallah, bu yeni iletim hattı ile bundan sonra Fındıklı’da hiçbir su problemi yaşanmayacak. Genişletilen ve iyileştirilen karayolunun bir alternatifi olarak, dere boyundan direkt gelen yolun da altyapı çalışmalarını gerçekleştireceğimizi müjdelemek isterim. Fındıklı’nın; insanları mutlu, altyapısı güçlü, refah seviyesi yüksek bir yayla olması için var gücümüzle çalışacağız’’ dedi.