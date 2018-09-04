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04 Eylül 2018 17:57

Büyükşehir Belediyesi zabıtalarından Başkan Sözlü’ye ziyaret

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıtaları Zabıta Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi zabıtalarından Başkan Sözlü’ye ziyaret

04 Eylül 2018 17:57


Ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının 192’nci zabıta haftasını kutlayan Sözlü, “Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan zabıtalarımız, kentsel değişim ve planlamalarımızın uygulanmasında hep en önde fedakarca hizmet etmektedir" dedi.


Kendisine çiçek ve plaket takdim eden zabıta üniforması giymiş miniklerle tek tek tokalaşan Sözlü, vatandaşların memnuniyeti noktasında zabıtaların önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Sözlü, zabıta memurlarının Zabıta Haftası’nı kutlayarak, “Yaptığı denetim ve uygulamalarla vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta birimimiz, kentsel değişim ve planlamalarımızın uygulanmasında hep en önde fedakarca hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.




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