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01 Aralık 2017 14:44

Büyükşehir Belediyesi’nden gençlere kişisel gelişim semineri

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı tarafından Farkındalığın Farkedilişi konulu kişisel gelişim semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nden gençlere kişisel gelişim semineri

01 Aralık 2017 14:44


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı tarafından Farkındalığın Fark Edilişi temalı kişisel gelişim semineri düzenlendi. Hakan Bilgin tarafından belediye tiyatro salonunda gençlere yönelik düzenlenen seminere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katılarak semineri takip etti.


11 ilçede 14 farklı şubesiyle eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerine yönelik yapılan kişisel gelişim seminerinde konuşan Hakan Bilgi, gençlerin hedeflerine ulaşmak noktasında kendilerine olan güven ve özsaygılarının bulunmasının şart olduğunu ifade ederken kadına yönelik şiddete de dikkat çekti.


Programın sonunda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, semineri ilgiyle takip ettiğini ve buradan gelecek planlaması yapan gençler için önemli mesajlar verildiğini söyledi. Sonrasında Başkan Hüseyin Sözlü, Hakan Bilgin’e Atatürk heykeli armağan etti.




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