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26 Aralık 2017 13:13

Büyükşehir Eğitim Merkezleri gençliğe bilimi sevdiriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehit Mehmet ve Ahmet Oruç Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Fen Bilimleri Proje Etkinliği’nde öğrenciler birbirinden ilginç projelerini sergiledi.

Büyükşehir Eğitim Merkezleri gençliğe bilimi sevdiriyor

26 Aralık 2017 13:13


Adana’nın 12 ilçesinde 14 şubesiyle her yıl 13 bin öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde yeni neslin araştırmacı yönlerini geliştirmek, bilgi birikimleri hayal gücüyle birleştirip, proje üretmeye teşvik etmek amacıyla Fen Bilimleri Proje Etkinliği düzenlendi.


Merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet ve Ahmet Oruç Eğitim Merkezi’nde ücretsiz kurslarla fen lisesi ve anadolu lisesi sınavlarına hazırlanan ortaokul öğrencileri, Fen Bilimleri Proje Etkinliği’nde bilgi birikimlerini düşünceleriyle birleştirip, çeşitli objeler kullanarak hazırladıkları projeleri sergiledi.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticilerinin katıldığı Fen Bilimleri Proje Etkinliği’nde öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları projelerini anlatan öğrenciler, öğrendiklerini pekiştirerek, araştırmacı yeteneklerini de ortaya koydu.


Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya yönlendirmek, problem çözme yeteneklerini arttırmak ve sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Fen Bilimleri Proje Etkinliği’nin diğer şubelerde de devam edeceği belirtildi.




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