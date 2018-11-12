Büyükşehir Meclisi'nde Atatürk ve Cumhuriyet tartışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı ilk toplantısını Hüseyin Sözlü Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Mecliste 10 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na ziyareti gündem oluşturdu.

30 maddeden oluşan Meclis gündem maddelerine geçmeden önce gündem dışı söz alan CHP'li Vahap Çolak, Atatürk ve Cumhuriyet üzerine bir konuşma yaptı. Çolak, Anadolu coğrafyasında yaşayanların milliyetçiliği yabancılardan öğrendiğini belirterek, Türkiye'deki milliyetçilerin geçmişe dönük özlemleri savunduğunu söyledi. Ütopya'nın geriye dönük değil, ileriye dönük olması gerektiğini ifade eden Çolak, 10 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanının yazar Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret etmesini eleştirdi.

Çolak, konuşurken yerinden laf atan AK Partili Meclis üyelerine ise, “Bizim bu ülkenin geleceği ile ilgili derdimiz var. Cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin görevidir, buyurun sahip çıkalım” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise o dönemde yüzde 2.5 okur-yazar oranına sahip olan Atatürk Türkiye'sinin bugün birçok ülkeden ileride bulunmasının Atatürk sayesinde olduğunu söyledi. Cumhuriyete, Atatürk'e, Mehmet Akif'e söven Kadir Mısırlıoğlu'nun bir kıymeti harbiyesi olmadığını ifade eden Sözlü, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, “5 yılı tamamlamak üzere olan bu meclis ufak-tefek görüş ayrılıklarına rağmen güzel işlere imza atmıştır” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, Diyanet İşleri Başkanının 10 Kasım'da Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek yerine Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaretini manidar bulduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz alarak görüş beyan eden Ramazan Akyürek'te, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ü andıklarını ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bir çok etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Mısırlıoğlu'nun davranışlarını doğru bulmadıklarını ve kınadıklarını vurgulayan Akyürek, “Biz Türk milliyetçisiyiz. Türk-İslam sentezini savunan MHP'de görev yapıyoruz. Aslında biz Atatürkçüyüz. O'nun “Ne mutlu Türküm diyene” sözünü savunuyoruz” diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Cumali Altınöz de konuşmasında Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün tartışılmasını doğru bulmadıklarını bildirdi. Altınöz, AK Parti kurulurken 2023 hedeflerini söylediklerine dikkat çekerek, bu sözün Cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında Atatürk'ün hedeflerine uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Adana Büyükşehir Belediye meclisi daha sonra gündem maddelerini görüşmeye devam etti.