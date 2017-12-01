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01 Aralık 2017 19:17

Büyükşehir meclisinde bütçeler kabul edildi

Adana’da Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova Belediyeleri’nin 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

Büyükşehir meclisinde bütçeler kabul edildi

01 Aralık 2017 19:17


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün başkanlığında gerçekleştirilen oylamada Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova Belediyeleri’nin 2018 bütçeleri kabul edildi.


Belediyelerin bütçeleri şöyle:


Büyükşehir Belediyesi:


Gelir bütçesi: 1 milyar 680 milyon TL


Gider bütçesi: 1 milyar 865 milyon TL


Seyhan Belediyesi:


Gelir bütçesi: 455 milyon TL


Gider bütçesi: 555 milyon TL


Yüreğir Belediyesi:


Gelir Bütçesi: 205 milyon TL


Gider Bütçesi: 205 milyon TL


Çukurova Belediyesi:


Gelir Bütçesi: 240 milyon TL


Gider Bütçesi: 229 milyon TL




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