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09 Ocak 2017 17:51

Büyükşehir Meclisi’nde karla mücadele gerginliği

Büyükşehir Meclisi’nde karla mücadele gerginliği

09 Ocak 2017 17:51

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan AK Parti’li Büyükşehir ve Pozantı Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Doğan’ın yerine Adana Valiliği tarafından kayyum atanan Pozantı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bölge ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü arasında karla mücadele gerginliği yaşandı.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ilk oturumu bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında söz alan AK Parti Pozantı Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bölge, kar yağışında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sınıfta kaldığını belirtti.
Pozantı’da 2 greyderin bulunduğunu ifade eden Bölge, “Halk bizden hizmet bekledi ama yapamadık. Özellikle ekipmanlarımız yeterli gelmedi. Ana arterlerin bir kısmı açıktı ama diğerlerini açamadık. Bunlardan dolayı biz Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde altında olan yerlere araç ve ekipman istiyoruz. Pozantı’da bizim 2 greyderimizle bu iş olmaz. 16 köyümüz var. 15-20 yıldır yağmayan kar maşallah bu sene bereket yağdı. Bundan dolayı bizim Pozantı’ya kırsal kesime biraz daha destekleriniz olursa zincirimiz yok, zincir bulamıyoruz. Yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Büyükşehir yapamadı derseniz olmaz”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’de bu sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını Karayolları’nın yolları açamadığı için belediye araçlarının gidemediğini söyledi. Sözlü, “Sen Çamardı yolunu açabildin mi. Karayolları bu yolu açamadıkları için köye geçemiyoruz. Karayolları yolu açamadan ben nasıl gidebileceğim. Ana yol ki sizin bütün yollar karayollarında. Karayolları yolları açamamış ki. Büyükşehir yapamadı edemedi derseniz olmaz” dedi.

“Karayolları’nın açamadığı yolları biz açıyoruz”
Karayolları sorumluluğunda olan bazı yerleri Büyükşehir Belediyesi araçlarının açtığını kaydeden Yol Şube Müdürü Bekir Durukan da, “Karayollarının sorumluluğu olan yerleri bile biz çoğunlukla açık tutuyoruz. Benim makinem gitmiyor yol açık olmazsa. Karayolları ekipleri gelip kapalı yolların bazılarında fotoğraf çektirip gidiyorlar. Kapalı köy yolumuz şuanda yok bize ulaşan bilgi de bu” ifadelerini kullandı.
Toplantı kısa süreli gerginliği ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.



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