Büyükşehir Yaz Futbol Okulları açıldı

Törenin açılışında konuşan Tekin İncebaldır, “Başkanımız Hüseyin Sözlü, çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapmasını çok önemsiyor. Futbol okullarımızda eğitim gören çocuklarımız arasında elbette özel yetenekler çıkacak ve geleceğin futbolcuları arasında yer alacaktır. Ama bundan daha önemlisi, spor yapan çocuklarımız, kötü alışkanlıklardan uzak duracak ve sosyalleşeceklerdir. Başkanımız Hüseyin Sözlü Bey’e destekleri için çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy ise konuşmasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya destek verdiğini, Adana’nın sporda öncü kent olması için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasında Türkiye’nin ve insanlığın geleceği için sağlıklı nesiller yetiştirmenin önemini vurgulayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sportif faaliyetlere katılan çocukların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği Türk Gençliği Türkiye’nin geleceğini inşa edeceğini, sağlıklı bir toplum oluşturacağını söyledi. Sözlü, "İnsanların problem olmaktan çok çözüm üretmesi taraftarıyız. Sağlıklı bireyler topluma fayda sağlayacak, en azından problem yaratmayacaklardır. İşte bu yüzden sporu destekliyoruz. Sağlıklı toplumda demokrasi de iyi gelişir’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Sözlü’nün ilk vuruşu ile Adana Büyükşhir Belediyesi yaz okullarının açılışı gerçekleştirildi.