Büyükşehir Yollarda, Akçatekir Yaylası’nı şenlendirdi

Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliğine Pozantı’dan start verdi. Kamışlı, Fındıklı’nın ardından Akçatekir Yaylası’nda gerçekleştirilen kutlamalarda şarkıcı Devran, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, halk oyunları ekibi, şehir bandosu neşeli şarkılar ve danslarla Adanalıları coşturdu. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, hem eğlence hem de sağlık hizmetini yaylacıların ayağına getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.

Sağlık taraması ve mamografi hizmeti

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli doktorlar ve uzman personel Büyükşehir Yollarda etkinliğinde vatandaşları ücretsiz sağlık taramasından geçirdi. Doktorlar, vatandaşları muayene ederken, yardımcı sağlık personeli de kan tahlillerini yapıp, tansiyonlarını ölçtü. Meme kanserinin erken tanısını sağlayan gezici dijital mamografi cihazı, kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin eğlence, kültür ve sağlık hizmetleriyle moral depolayan Akçatekir sakinleri Başkan Hüseyin Sözlü’ye şükranlarını ifade etti.