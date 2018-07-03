Büyükşehir zabıtasından klima denetimi

Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamındaki denetimlerde dolmuşları ve halk otobüslerini durduran zabıta trafik ekipleri, araçlara binerek klimaların çalışıp, çalışmadığını kontrol etti. Kliması çalışmayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem yapan zabıta ekipleri, aynı zamanda dolmuşların ve özel halk otobüslerinin genel temizliği, koltukların kirliliği, yırtık olması, sigara içmemesi konularında şoförlere uyarılarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın toplu taşıma araçlarında vatandaşların serin, konforlu ve rahat yolculuk yapması amacıyla gerçekleştirdiği denetimler memnuniyetle karşılandı.