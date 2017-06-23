Büyükşehir’de bayramlaşma

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eli kanlı terör örgütlerinin Ramazan ayında da ülkemize ve milletimize yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederken Ramazan Bayramı’nın İslam aleminin birliğine Türk Dünyası’nın kavuşmasına vesile olmasını diledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve personelinin katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Sözlü, mübarek Ramazan ayının manevi hazzının ve muhabbetinin ibadetlerle idrak edilerek bayrama ulaşmanın gönül huzurunu yaşadığını belirtti. Kendi coğrafyamızda, kendi bayrağımız altında bütün olumsuzluklara rağmen huzur içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaşmış olmamızı ecdadımıza borçlu olduğumuzu belirten Başkan Sözlü, bayramın kardeşlik hukukunun pekiştiği hatırlamanın sorumluluk olduğu bir kavram olduğunu söyledi.

"İyi insan olmak gayesindeyim"

Müslümanların yaradılış itibariyle medeni olduğunu aktaran Başkan Sözlü, Allah diyerek öldürenlerin Müslüman olarak anılmaması gerektiğini ifade ettib Sözlü, "Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyerek inancın tarifini yapan Hz. Peygamberimizin yolundayız. Azgın bir siyasetçi değil sorumluluğunu yerine getiren iyi bir insan olmak gayesindeyim. Fikir namusu olan insanlar olarak Allah rızası, hemşehrilerimizin refahı içi çalışıyoruz. Yaptığımız iş Adana’ya hizmet etmek; bunu bir nimet olarak görüyoruz" dedi.

Eli kanlı terör örgütünün Ramazan ayında da ihanet senaryolarını Türkiye’nin üzerinden çekmediğini aktaran Başkan Sözlü, "Rahmet ve mağfiret ayında, huzur ve hoşgörünün manevi ikliminin hissedilmesi gereken mübarek Ramazan ayında da yine birçok şehit haberi ile yüreğimiz yandı. Bugün dahi bayramlaşma töreninin ardından Kozanlı şehidimizi ebediyete uğurlayacağız. Cenab-ı Allah’tan niyazım odur ki Ramazan Bayramı, İslam aleminin birliğine, dirliğine, Türk Dünyası’nın kavuşmasına vesile olsun" diye konuştu.

Başkan Sözlü konuşmasının ardından belediye bürokratları ve personelleriyle bayramlaştı.