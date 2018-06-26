Büyükşehir’den adliye personeline ilk yardım eğitimi

İlk yardım bilincinin gelişmesi amacıyla 4 yıldır “İlk Yardım Öğren, Hayata Dokun” sloganıyla eğitimler veren Adana Büyükşehir Belediyesi, adliye çalışanlarına da aynı hizmeti sundu. Cansız mankenler kullanılarak yürütülen eğitimde, Adana Adliyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel, temel ilk yardım tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı koordinesinde verilen ilk yardım eğitiminde Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Sertifikası’na sahip itfaiyeciler ve ambulans görevlileri, adliye personeline temel yaşam desteği teknikleri hakkında bilgiler sundu. Adliye çalışanları, teorik eğitimin ardından hasta ve yaralı insanları doğru tekniklerle hayata bağlayan müdahaleleri öğrendi.

Bilinçli ilk yardım hayat kurtarıyor

Fatih Karayandı, Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediyesi olarak toplumda ilk yardım bilincinin gelişmesi için 2014 yılından beri sertifikalı seminer eğitim programlarını sürdürdüklerini belirtip, binlerce kamu personeli ve vatandaşa temel ilk yardım eğitimi verdiklerini vurguladı.

Bilinçli ilk yardımın hayat kurtardığının altını çizen Karayandı, saniyelerin dahi çok önemli olduğu anlarda doğru tekniklerle yapılacak müdahalelerin hasta veya yaralı insanların yaşama şansını büyük oranda arttırdığını dile getirdi.

Herkese ücretsiz ilk yardım eğitimi

Adana halkını Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurslara katılıp, bilinçli ilk yardım tekniklerini öğrenmeye davet eden Karayandı, “İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Bu amaç doğrultusunda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Adana’da ne kadar çok vatandaşımıza doğru ilk yardım eğitimi verebilirsek acil durumlarda o kadar insanı hayata bağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.