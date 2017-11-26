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26 Kasım 2017 11:50

Büyükşehir’den Başbuğ’a anlamlı 100. yıl çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğumunun 100.

Büyükşehir’den Başbuğ’a anlamlı 100. yıl çalışması

26 Kasım 2017 11:50

yılında anlamlı bir dikey bahçe çalışmasına imza attı


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın dev dikey bahçe çalışmasında Alparslan Türkeş’in silueti ve doğum ve ölümünün gün, ay, yılı yazılı.


Anlamlı dikey bahçe çalışmasıyla ilgili bir açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Asırları aşıp gelen Türk Milliyetçiliği davasını hiç bir koşulda silinmemek üzere yüreğimize kazıyan, ülkücülük fikriyatını yaşamımızın her yerine nakşeden Başbuğ Alparslan Türkeş’i anmak, onun fikirlerini yaşatmak, onun kurucusu olduğu Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir belediye başkanı olarak sorumluluğumuz” dedi.




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