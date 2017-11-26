Büyükşehir’den Başbuğ’a anlamlı 100. yıl çalışması

yılında anlamlı bir dikey bahçe çalışmasına imza attı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın dev dikey bahçe çalışmasında Alparslan Türkeş’in silueti ve doğum ve ölümünün gün, ay, yılı yazılı.

Anlamlı dikey bahçe çalışmasıyla ilgili bir açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Asırları aşıp gelen Türk Milliyetçiliği davasını hiç bir koşulda silinmemek üzere yüreğimize kazıyan, ülkücülük fikriyatını yaşamımızın her yerine nakşeden Başbuğ Alparslan Türkeş’i anmak, onun fikirlerini yaşatmak, onun kurucusu olduğu Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir belediye başkanı olarak sorumluluğumuz” dedi.