Büyükşehir'den Ceyhan'da asfalt çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan'da İbrahim Mete ve Süleyman Oğuz bulvarları ile Hastane Caddesi'ni bitümlü sıcak karışım asfaltla kapladı.

Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta Ceyhan'ın trafik yükünü taşıyan 2 bin 600 metre uzunluğundaki İbrahim Mete Bulvarı'nı 4 bin 500 ton bitümlü sıcak karışım asfaltla kapladı. Asfaltta gece-gündüz mesaisini sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, daha sonra Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı ile Hastane Caddesi'ne yöneldi.

Bin 200 metre uzunluğundaki Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı'na 2 bin ton asfalt seren Büyükşehir ekipleri, 800 metrelik Hastane Caddesi'nde de bin ton asfalt kullanarak, taşıt trafiğini daha akışkan hale getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin geniş kapsamlı asfalt çalışması için Ceyhan sakinleri, Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.